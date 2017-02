Continuar a ler

O antigo adjunto de Co Adriaanse no FC Porto aterrara em Istambul em março de 2016 e menos de um ano depois volta a dar novo rumo à sua carreira. A decisão de demitir Riederink surge na sequência da derrota, por 2-1, frente ao Kayserispor, consentida no passado domingo.



Dursun Özbek deixou no ar a ideia de que o clube no qual atuam Wesley Sneijder e Lukas Podolski já procura substituto para o treinador holandês, embora não tenha revelado qualquer pista.



A imprensa turca, porém, vai dando gás à possibilidade de ser Igor Tudor, croata, atualmente ao serviço do modesto Karabukspor, o escolhido para assumir o comando do atual terceiro classificado da Liga turca. O antigo adjunto de Co Adriaanse no FC Porto aterrara em Istambul em março de 2016 e menos de um ano depois volta a dar novo rumo à sua carreira. A decisão de demitir Riederink surge na sequência da derrota, por 2-1, frente ao Kayserispor, consentida no passado domingo.Dursun Özbek deixou no ar a ideia de que o clube no qual atuam Wesley Sneijder e Lukas Podolski já procura substituto para o treinador holandês, embora não tenha revelado qualquer pista.A imprensa turca, porém, vai dando gás à possibilidade de ser Igor Tudor, croata, atualmente ao serviço do modesto Karabukspor, o escolhido para assumir o comando do atual terceiro classificado da Liga turca.

Jan Olde Riekerink já não é treinador do Galatasaray, clube que ocupa a 3.ª posição da Liga turca. A decisão de demitir o técnico holandês foi tomada numa reunião da direção, no final da qual o presidente do emblema de Istambul, Dursun Özbek, fez um ponto da situação."Era dia de reunião de direção. Debatemos amplamente e concluimos que, em benefício do Galatasaray e para que a equipa tenha êxito, seria melhor separarmo-nos de Jan Olde Riekerink. E informámo-lo disso", revelou o líder o emblema turco, com toda a tranquilidade, após proceder ao despedimento do sétimo treinador em apenas três anos.

Autor: João Lopes