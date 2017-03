Continuar a ler

O Antalya reagiu, com o camaronês Serges Etame a reduzir, aos 44 minutos, e Deniz Kadah a empatar, aos 53. Já com a equipa em desvantagem numérica (Bruma foi expulso aos 84 minutos por acumulação de amarelos), coube ao suíço Eren Derdiyok restaurar a vantagem dos visitantes já quase no apito final, aos 90+6.O Galatasaray segue no terceiro posto, com 43 pontos, menos 10 do que o líder Besiktas, enquanto o Basaksehir segue em segundo, com 49