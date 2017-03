Vaz Té brilha na Taça da Turquia

Na primeira mão dos quartos-de-final da Taça, o Akhisar empatou (1-1) no terreno do Basaksehir, com destaque para o grande golo de Vaz Té.Com um remate acrobático aos 78 minutos, o avançado português fez o seu 14.º golo na prova em oito jogos. A equipa da casa tinha inaugurado o marcador aos 25', por Napoleoni. Custódio e Miguel Lopes não foram opções no Akhisar.A segunda mão da eliminatória disputa-se a 4 de abril.

Autor: Diogo Jesus