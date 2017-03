Continuar a ler

Em ação este sábado estiveram ainda Miguel Lopes, Custódio e Ricardo Vaz Té, mas o trio português do Akhisar não impediu a derrota da sua equipa, por 2-1, na visita ao Adanaspor.



Desde que trocou o Sporting pelo Trabzonspor , no mercado de janeiro, o lateral João Pereira parece ter-se tornado um talismã para a equipa turca, pela qual ainda não perdeu. Este sábado, o experiente internacional português, de 33 anos, festejou mais um triunfo, por 2-0, na receção ao Galatasaray , dos compatriotas Bruma (titular) e Josué (entrou aos 62').Em jogo da 25.ª jornada, a equipa conquistou os três pontos graças aos golos de Dame N'Doye (23') - antigo jogador da Académica - e Yusuf Yazici (49'). Desta forma, o Trabzonspor somou o 12.º jogo seguido sem perder (nove no campeonato), subindo ao 5.º posto, com 41 pontos, a cinco do Galatasaray, que é o 3.º classificado.