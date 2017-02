Continuar a ler

Quartos-de-final (1.ª mão):



Kasimpasa-Rizespor, 2-0

Sivasspor-Konyaspor, quarta-feira

Istambul Basaksehir-Akhisar Belediyespor, quarta-feira

No primeiro jogo dos quartos-de-final da Taça da Turquia, o Kasimpasa recebeu e venceu o Rizespor, por 2-0, com o médio português André Castro no onze.Com golos de Popov (63') e Koita (90'), o Kasimpasa ganha uma preciosa vantagem para o encontro da 2.ª mão, agendado para 4 de abril.

Autor: Diogo Jesus