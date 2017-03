Confirmou-se esta quinta-feira o estatuto de talismã de Silvestre Varela. É que o Kayserispor viu terminado o estado de graça desde que contratou o extremo português, ao perder (0-3) em casa com o Fenerbahçe, num jogo em que o antigo jogador do FC Porto ficou de fora.Na 1.ª mão dos quartos-de-final da Taça da Turquia, a ausência de Varela pareceu influenciar o rendimento da equipa de Kayseri, que vinha de cinco vitórias seguidas (e seis jogos sem perder) desde a chegada do português. Um bis do brasileiro Fernandão (45'+1 e 71') e um autogolo de Erkan Kas (76') fizeram a diferença na partida.