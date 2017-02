Quando Silvestre Varela trocou o FC Porto pelo Kayserispor , em janeiro, o clube turco ocupava o penúltimo lugar no campeonato com apenas 13 pontos (e só três vitórias em 18 jornadas). Com o internacional português, a equipa somou esta sexta-feira a terceira vitória seguida na liga ao bater o Bursaspor, por 2-0, e afastou-se dos lugares de despromoção, subindo provisoriamente ao 14.º lugar, com 22 pontos.Numa partida da 21.ª jornada em que os visitantes ficaram reduzidos a 10 unidades aos 19', por expulsão de Denis Yilmaz, Varela repetiu a titularidade mas foi só após a saída do extremo, ao intervalo, é que chegaram os golos. O brasileiro Welliton, que rendeu o português, inaugurou o marcador aos 49' e o esloveno Rotman selou o triunfo aos 79'.Esta foi a quarta vitória seguida do Kayserispor, pois além de ter ganho a Fenerbahçe (4-1), Galatasaray (2-1, fora de casa) e Bursaspor, ainda afastou o Gençlerbirligi da Taça da Turquia ao vencer por 3-2 fora de portas.