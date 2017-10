Continuar a ler

O Konyaspor é rival do Vitória de Guimarães no Grupo I da Liga Europa, juntamente com Salzburgo e Marselha. Com este empate, o Konyaspor segue no 13.º posto do campeonato, apenas dois pontos acima da zona de despromoção.O Konyaspor é rival do Vitória de Guimarães no Grupo I da Liga Europa, juntamente com Salzburgo e Marselha.

O Konyaspor, adversário do V. Guimarães na Liga Europa, empatou este domingo a uma bola no terreno do Malatyaspor e continua em apuros no campeonato turco, na sétima jornada.O nigeriano Friday ainda colocou os forasteiros em vantagem do marcador, aos 21 minutos, mas Kara impediu o desaire do Malatyaspor, com um remate certeiro aos 70.

Autor: Lusa