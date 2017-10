Continuar a ler

O Konyaspor é adversário do Vitória de Guimarães no Grupo I da Liga Europa, juntamente com Salzburgo e Marselha. Este resultado deixa o Konyaspor no 17.º e penúltimo lugar do campeonato, com sete pontos, a um da salvação.O Konyaspor é adversário do Vitória de Guimarães no Grupo I da Liga Europa, juntamente com Salzburgo e Marselha.

O Konyaspor, adversário do Vitória de Guimarães na Liga Europa, caiu este domingo para o penúltimo lugar do campeonato turco, após perder no terreno do Kayserispor, por 2-1 , na 9.ª jornada.Com o português Tiago Gomes a titular, a equipa da casa, no terceiro lugar da competição, chegou à vitória com golos de Turuc e do cabo-verdiano Mendes, enquanto o Konyaspor reduziu a diferença nos descontos, por Sahiner.

Autor: Lusa