Com este triunfo, a formação de Konya ocupa o 10.º lugar, com 10 pontos, enquanto o Osmanlispor continua na 18.ª e última posição, com sete.O Konyaspor, terceiro classificado do Grupo I da Liga Europa, com três pontos, visita o Vitória de Guimarães, quarto com um, na sexta e última jornada da fase de grupos da prova, em 07 de dezembro, depois de ter vencido em casa, por 2-1, na segunda ronda.