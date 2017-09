O brasileiro Leonardo deverá ser o novo treinador do Antalysapor. Segundo a imprensa italiana e turca, o antigo técnico do Milan e do Inter já chegou a acordo com os responsáveis do clube, sendo esperado nas próximas horas na Turquia para assumir a equipa que ocupa o 16.º lugar do campeonato, com apenas três pontos em cinco jornadasAos 48 anos, o antigo internacional canarinho prepara-se para regressar aos bancos, dos quais está afastado desde o final da época 2010/11, quando trocou o Inter para se tornar no diretor desportivo do Paris Saint-Germain. No clube francês manteve-se até 2014, tendo-se dedicado nos últimos tempos às funções de comentador televisivo num canal italiano.De acordo com a imprensa, o Antalyaspor contatou também o holandês Clarence Seedorf para assumir o comando da equipa turca, mas acaba por ser Leonardo o escolhido para orientar um conjunto que tem investido muito no mercado - sem grandes resultados práticos - e conta com jogadores como Samuel Eto'o, Johan Djourou, Jeremy Ménez, William Vainqueur, Samir Nasri ou o brasileiro Sandro.