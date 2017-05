Continuar a ler

No outro encontro desta segunda-feira, o Fenerbahçe venceu no terreno do Gençlerbirligi, por 2-1, com o holandês Robin van Persie a bisar (49' e 75' pen.), depois de Selçuk Sahin ter adiantado a turma da casa aos 45'.



Com duas jornadas para terminar o campeonato, o Besiktas segue na liderança com mais quatro pontos do que o Basaksehir, pelo que a equipa onde alinham Ricardo Quaresma, Talisca e Aboubakar pode sagrar-se bicampeã já na próxima ronda, na visita a Gaziantep.



Um golo do lateral português Miguel Lopes, aos 11', abriu caminho a mais um triunfo do Akhisar, desta vez por 3-0, frente ao Alanyaspor, no encontro que fechou a 32.ª e antepenúltima jornada da liga turca.Ricardo Vaz Té foi também titular nos anfitriões, que marcaram ainda por Cikalleshi (68') e Hurmaci (84'), somando a quinta vitória seguida e consolidando o 7.º lugar no campeonato, com 45 pontos. Já os visitantes não contaram com Candeias e seguem no 11.º posto.