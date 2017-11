Pepe deixou o Real Madrid e abraçou o Besiktas no verão e considera que não podia ter escolhido melhor, mas há um ex-companheiro que gostaria que reforçasse o plantel da formação turca."Se pudesse escolher gostava que o Cristiano viesse para cá. É uma pessoa extremamente normal fora do campo. Há coisas que eu vejo na comunicação social e sei que são mentira, porque conheço bem o Ronaldo. Gosta muito dos seus familiares, é um bom pai", afirmou Pepe em entrevista à CNN."Tive várias propostas, vários convites de clubes importantes da Europa", diz explicando que não pode ignorar a proposta do Besiktas pelo apoio que recebeu: "Muitas pessoas enviaram-me mensagens, à minha mulher também... não consegui virar as costas a todo esse carinho.Os turcos vivem o futebol, é uma paixão", afirmou.