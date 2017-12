Obrigado por tudo Uma publicação partilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial) a 25 de Dez, 2017 às 11:37 PST

Ricardo Quaresma pode estar de saída do Besiktas. O internacional português publicou esta terça-feira na sua conta de Instagram uma mensagem que está a ser interpretada como de despedida, tendo recebido milhares de reações (entre 'likes' e comentários) em poucos minutos."Obrigado por tudo", escreveu Quaresma na legenda da fotografia onde surge com um dos últimos troféus ganhos no clube turco, onde chegou em 2015.O internacional português, que tem contrato até 2020, soma esta temporada 22 jogos e 1 golo marcado.