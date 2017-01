O Besiktas retomou esta segunda-feira o primeiro lugar na Liga turca, graças a uma vitória por 4-1 sobre o Alanyaspor, em partida da jornada 18 da prova. As águias negras passam, então, a somar 41 pontos, mais 2 do que o Basaksehir.Esta noite, em Alanya, a grande figura foi, como não poderia deixar de ser, o extremo português Ricardo Quaresma. Depois de ter feito as pazes com Senol Günes, o campeão da Europa voltou a exibir-se em grande estilo, assinando duas assistências (para Cenk Tosun e Marcelo) e ainda colocando o seu nome na ficha de marcadores, com um golo de penálti, aos 48'. O outro tiro certeiro das águias negras foi apontado por Ryan Babel, num brilhante movimento individual. Já pelo Alanyaspor, Vágner Love foi o marcador de serviço, também de penálti, como Ricardo Quaresma.

Autor: Fábio Lima