Amo o que sou e como sou,não sou mais que ninguém mas vivo o futebol de maneira diferente de muita gente o clube está sempre acima de qualquer jogador sem duvida mas poucos sentem amor ou carinho pelo clube que representam um abraço para todos e principalmente para aqueles que me criticam Uma publicação partilhada por Ricardo Quaresma (@ricardoquaresmaoficial) a Mar 5, 2017 às 1:26 PST

Quaresma foi substituído e a sua reação... diz tudo

Ricardo Quaresma não gostou de ser substituído aos 64 minutos no jogo de sábado entre oe o Rizespor demonstrou-o na hora de sair do relvado. Um dia depois, o internacional português, de 33 anos, deixou uma mensagem na sua conta de Instagram, onde responde aos críticos com abraços, assegurando que vive o "futebol de maneira diferente" e que o clube "está sempre acima de qualquer jogador".