Na segunda parte, Nukan (69') fez o terceiro golo da equipa orientada Senol Günes, enquanto os visitantes - que contaram com Miguel Lopes a titular e Ricardo Vaz Té a partir dos 75' - apenas conseguiram reduziram aos 81', por Olcan Adin.



Após mais de um mês sem marcar, o brasileiro Talisca voltou aos golos pelo, contribuindo para o regresso dos campeões turcos às vitórias. Na receção ao Akhisar, a equipa de Istambul venceu por 3-1 e reforçou a liderança da liga, aumentando para quatro pontos a vantagem sobre o Basaksehir (ficou-se por um nulo frente ao Gaziantep no sábado).O triunfo começou a ser construído aos 13', com Cenk Tosun a concluir de cabeça um centro do português Ricardo Quaresma, mais uma vez titular no Besiktas. Depois, aos 27', foi a vez de Talisca disparar de fora da área e aumentar a contagem (a bola sofre ainda um desvio em Tosun). Foi o 6.º golo do médio cedido pelo Benfica no campeonato turco.