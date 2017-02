Continuar a ler

A Turquia tinha ponderado candidatar-se à organização do Euro'2020, mas, após a decisão de disputar a competição em 13 cidades, preferiu focar-se na candidatura à edição de 2024.O ministro do Desporto garantiu que o país está agora dotado das infraestruturas necessárias para acolher um evento da dimensão de um Europeu, "ao nível das estradas, aeroportos e pontes".Desde a chegada ao poder, em 2003, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, avançou para a modernização de uma série de infraestruturas, no âmbito do projeto "Objetivo 2023", um plano que visa juntar o país ao grupo dos mais ricos do mundo.No entanto, a Turquia terá de convencer a UEFA no que respeita à segurança no país, afetado por vários atentados perpetrados por jihadistas e curdos. Em julho de 2016, houve também uma tentativa de golpe de Estado.Nesta 'corrida', a Turquia deverá ter como principal adversário a Alemanha, que já deu a entender que pretende utilizar as infraestruturas erguidas para o Mundial'2006. Eventualmente, poderá também avançar uma candidatura conjunta dos países escandinavos.Caso a Turquia convença a UEFA, que tomará uma decisão em setembro de 2018, este será o maior evento desportivo organizado pelo país, que já concorreu por três vezes à organização de um Europeu.A derrota de Istambul para Tóquio para a organização dos Jogos Olímpicos de 2020 foi encarada como um revês traumático e uma humilhação para o governo liderado por Erdogan.