Apesar da vitória, a equipa de Varela continua nos lugares de descida, na 16.ª posição, com 19 pontos, mais dois do que o Adanaspor, que tem menos um jogo. Quanto ao Galatasaray desperdiçou a oportunidade de subir ao 2.º lugar, não conseguindo aproveitar as derrotas dos dois primeiros. Assim, continua a três pontos do Basaksehir e a cinco do líder Besiktas. Frente a Bruma e Josué - o primeiro foi titular e fez a assistência para o golo de honra dos anfitriões, obra de Derdyiok, aos 89', enquanto o segundo entrou apenas aos 66' -, Varela alinhou os 90 minutos num encontro em que Mabiala (29') e Gülen (45'+4) garantiram a vitória do Kayserispor nesta 20.ª jornada do campeonato turco.Apesar da vitória, a equipa de Varela continua nos lugares de descida, na 16.ª posição, com 19 pontos, mais dois do que o Adanaspor, que tem menos um jogo. Quanto ao Galatasaray desperdiçou a oportunidade de subir ao 2.º lugar, não conseguindo aproveitar as derrotas dos dois primeiros. Assim, continua a três pontos do Basaksehir e a cinco do líder Besiktas.

Desde que trocou o FC Porto pelo Kayserispor, Silvestre Varela parece ter-se tornado um talismã para a equipa turca, que ainda não perdeu, apesar de ter defrontado os três principais clubes do país nos últimos quatro jogos.Depois de um empate (1-1) com o Besiktas, para a Taça, na estreia, o experiente internacional português ajudou ao triunfo (4-1) sobre o Fenerbahçe e, este domingo, também festejou em casa do Galatasaray, vencendo por 2-1 - pelo meio ainda ganhou no reduto do Gençlerbirgili, por 3-2, igualmente para a Taça da Turquia.