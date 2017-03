Silvestre Varela reencontrou este sábado o argelino Nabil Ghilas - jogaram juntos no FC Porto - e não ficou com boas recordações, pois o avançado do Gaziantepspor fez um hat trick, contribuindo de forma decisiva para a vitória da sua equipa, por 4-3, na visita ao Kayserispor, em jogo da 25.ª jornada da liga turca.Os anfitriões, que contaram com o extremo português a titular, ainda se adiantaram no marcador por Umut Bulut logo aos 4', mas o festival do internacional argelino começou quase de imediato. Com golos aos 10', 49' e 54', Ghilas destroçou a defesa do Kayserispor. Ilhan Parlak (43') fez o outro tento dos visitantes, enquanto Deniz Türüç ainda bisou pela equipa da casa (27' pen. e 66').No outro encontro já disputado este sábado, o médio André Castro levou a melhor sobre o lateral Tiago Pinto, com o Kasimpasa a triunfar (3-2) na receção ao Osmanlispor. Adem Büyük fez também um hat trick (1', 32' e 65') pelos anfitriões, enquanto Pierre Webó (12' e 14') bisou pelos visitantes.