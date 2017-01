Tarde em cheio para o avançado português Ricardo Vaz Té que, nesta terça-feira, apontou os quatros golos do triunfo do Akhisar Belediyespor, no terreno do Bursaspor por 4-1, na 5.ª jornada da fase de grupos da Taça da Turquia.Com este triunfo, o Akhisar subiu à liderança do Grupo G, com oito pontos, com menos um jogo que o 2.º classificado Umraniyespor, que tem seis pontos.O atacante português, de 30 anos, soma um interessante registo pela equipa turca, onde alinham ainda os compatriotas Custódio e Miguel Lopes (cedido pelo Sporting), contabilizando uns impressionantes 12 golos em cinco jogos da Taça, juntando aos três apontados no campeonato.