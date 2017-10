Foi preciso sofrer (e muito) para o Shakhtar Donetsk conseguir o apuramento para os quartos-de-final da Taça da Ucrânia. Num jogo de loucos, a equipa de Paulo Fonseca necessitou de prolongamento para vencer na visita ao terreno do Zorya, por 4-3, e prosseguir assim a defesa do título.O princípio de noite começou até bastante mal para o campeão ucraniano, que chegou a estar com uma desvantagem de dois golos. Lunyov, aos 11 minutos, e Gordienko, aos 51’, quase causaram surpresa, mas o despertador tocou e o Shakhtar conseguiu reduzir muito graças à inspiração de Facundo Ferreyra. O argentino relançou a esperança aos 71’ e ‘atirou’ o jogo para prolongamento já nos descontos (90'+1), numa entrada fulgurante de cabeça, quando o Zorya já jogava em inferioridade numérica, devido à expulsão de Checher - chegou aos 11 golos esta temporada.Balanceados pela grande recuperação, os comandados de Paulo Fonseca passaram para a frente do marcador na primeira metade do tempo extra, desta vez por Kovalenko (99'), mas o balde de água fria viria a chegar novamente. Kharatin (107') restabeleceu a igualdade e colocou o Zorya na corrida pela qualificação. Valeu, no entanto, ao Shakhtar a crença e o sacrifício de campeão que permitiram à equipa renascer e consumar a vitória, pelo avançado argentino Blanco, a quatro minutos do final do prolongamento.

Autor: Fábio Aguiar