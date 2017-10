Antes de visitar o Feyenoord, na terça-feira, para mais uma jornada da Liga dos Campeões, o Shakhtar Donetsk abriu esta sexta-feira a 12.ª jornada do campeonato ucraniano com uma vitória difícil, por 3-2, frente ao Vorskla Poltava.A equipa orientada pelo português Paulo Fonseca esteve a vencer por 2-0, com golos de Marlos (21') e Facundo Ferreyra (36'), mas um bis de Kolomoets (42' e 57') fez pairar a surpresa. Porém, Ferreyra acabaria por garantir o triunfo dos campeões ucranianos ao voltar a marcar aos 82'.Desta forma, o Shakhtar passa a somar 31 pontos, mais sete do que o Dínamo Kiev, que tem menos dois jogos do que o líder.