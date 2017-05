O Shakhtar Donetsk, equipa orientada pelo treinador português Paulo Fonseca, conquistou esta quarta-feira a Taça da Ucrânia, chegando assim à dobradinha nesta temporada, depois de já ter garantido o primeiro lugar no campeonato.A equipa do técnico luso derrotou o Dínamo Kiev de Antunes, que foi titular, por 1-0. O brasileiro Marlos foi o autor do tento que valeu a 11.ª Taça da Ucrânia na história do clube.

Autor: Luís Miroto Simões