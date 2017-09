O Shakhtar Donetsk, orientado pelo português Paulo Fonseca, continua na liderança do campeonato ucraniano, depois de ter vencido por 4-2 o Zirka Kirovohrad, em jogo da 10.ª jornada.A vitória no terreno do Zirka Kirovohrad deixa a equipa de Donetsk na primeira posição, com 25 pontos, mais três do que o Dinamo Kiev, que hoje recebe o Veres Rivne e, em caso de triunfo, iguala o Shakhtar.

Autor: Lusa