O Shakhtar Donetsk, treinado por Paulo Fonseca, reforçou este domingo a liderança do campeonato ucraniano ao derrotar em casa o Vorskla Poltava por 2-1 em jogo da 19.ª jornada.Depois de ter chegado ao intervalo a perder, devido ao golo de Dmytro Khlyobas, aos 27 minutos, na segunda parte Viktor Kovalenko empatou aos 63 minutos e o argentino Facundo Ferreyra consumou a reviravolta aos 90 minutos.A equipa de Paulo Fonseca, que na quinta-feira foi eliminada da Liga Europa pelo Celta de Vigo, lidera a liga ucraniana de futebol com 53 pontos, com uma vantagem de 13 pontos sobre o Dínamo Kiev.

Autor: Lusa