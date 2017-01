Continuar a ler

O Shakhtar, que lidera confortavelmente o campeonato ucraniano, com 50 pontos em 18 jornadas, mais 13 pontos do que o perseguidor Dinamo Kiev, tem recorrido a casa emprestada desde que a sua cidade de origem foi ocupada, em 2014, por separatistas pró-russos.



O Shakhtar Donetsk, clube treinado por Paulo Fonseca, anunciou esta segunda-feira que vai passar a disputar os jogos em casa no estádio Metalist, em Kharkiv, deixando a Arena Lviv, onde jogava devido ao conflito na Ucrânia.O estádio, com capacidade para 40 mil lugares, foi um dos palcos do Euro'2012, cuja organização foi repartida por Ucrânia e Polónia, e era a casa do Metalist Kharkiv antes do colapso financeiro deste clube.