A equipa de Paulo Fonseca chegou ao triunfo graças ao suplente Malyshev, que marcou aos 88 minutos, pouco depois de ter sido lançado pelo técnico português.



O brasileiro Bernard tinha dado vantagem ao Shakhtar Donetsk aos 26 minutos, mas o Zorya, terceiro classificado da prova, respondeu por Kharatin, aos 60.



, clube treinado pelo português Paulo Fonseca, reforçou este domingo a liderança do campeonato ucraniano de futebol, após vencer por 2-1 no terreno do, no encontro que encerrou a 21.ª jornada.O emblema de Donetsk aproveitou da melhor forma o desaire do Dinamo Kiev, segundo classificado, no campo do Zirka, por 2-0, e passou a ter uma vantagem de 16 pontos sobre o emblema da capital.

Autor: Lusa