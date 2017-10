Continuar a ler

No entanto, só na segunda parte seria confirmada, com o segundo golo, aos 65', graças a um autogolo do lateral direito Artem Fedetsky.



Com este triunfo, a equipa de Paulo Fonseca lidera o campeonato, com 28 pontos, seguido do Dínamo Kiev, com 24.



O Shakhtar Donetsk, orientado pelo treinador português Paulo Fonseca, venceu este domingo na receção ao Karpaty por 2-0 , em encontro da 11.ª jornada da Liga ucraniana, e lidera o campeonato, com 28 pontos.A vitória começou a ser desenhada desde cedo, com um golo do avançado argentino Facundo Ferreyra, logo aos sete minutos, a dar a melhor sequência a um cruzamento do lateral direito Bohdan Butko.

Autor: Lusa