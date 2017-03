Continuar a ler

Desta vez, na 22.ª e última jornada da primeira fase do campeonato, o Olimpik adiantou-se com um golo de Postupalenko aos 24', mas o argentino Gustavo Blanco ditou a igualdade aos 45'+2.



Já o Dínamo Kiev, com o português Antunes no onze, venceu (2-1) o Chornomorets e terminou a fase regular da liga a 14 pontos do líder Shakhtar Donetsk.



Os seis primeiros classificados - Zorya Luhansk, Oleksandria, Olimpik Donetsk e Chornomorets são as outras equipas apuradas - vão agora discutir o título, a duas voltas (mais 10 jornadas), mantendo os pontos alcançados nesta primeira fase. Desta vez, na 22.ª e última jornada da primeira fase do campeonato, o Olimpik adiantou-se com um golo de Postupalenko aos 24', mas o argentino Gustavo Blanco ditou a igualdade aos 45'+2.Já o Dínamo Kiev, com o português Antunes no onze, venceu (2-1) o Chornomorets e terminou a fase regular da liga a 14 pontos do líder Shakhtar Donetsk.Os seis primeiros classificados - Zorya Luhansk, Oleksandria, Olimpik Donetsk e Chornomorets são as outras equipas apuradas - vão agora discutir o título, a duas voltas (mais 10 jornadas), mantendo os pontos alcançados nesta primeira fase.

Depois de 10 triunfos seguidos no campeonato ucraniano, o Shakhtar viu terminada a série vitoriosa no dérbi com o Olimpik, que já tinha sido a última equipa a 'roubar' pontos ao conjunto orientado por Paulo Fonseca.Num encontro disputado em Kharkiv, cidade a 300 km de Donetsk - as duas equipas são obrigadas a jogar longe de casa devido à guerra civil que tem assolado a Ucrânia -, repetiu-se o empate (1-1) registado no dérbi anterior, realizado a 15 de outubro passado.