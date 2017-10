O Shakhtar Donetsk empatou este domingo frente ao Dínamo Kiev (0-0) , fora de casa, em jogo da 13.ª jornada da Liga ucraniana e manteve as contas iguais, no que toca à luta pelo título.O nulo deste domingo mantém a equipa de Paulo Fonseca firme na liderança, com mais sete pontos do que o Dínamo Kiev, embora tenha mais um jogo realizado. Importa realçar que o técnico português somou o 11.º jogo consecutivo para o campeonato sem conhecer o sabor da derrota. O último desaire foi em julho, em Donetsk, precisamente contra o grande rival.