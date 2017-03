O Shakthar Donetsk, orientado pelo treinador português Paulo Fonseca, venceu este domingo fora o Volyn Lutsk por 1-0, em encontro da 20.ª jornada da Liga ucraniana, e manteve a liderança folgada da prova.O único golo da partida foi marcado pelo medio Viktor Kovalenko, aos 66 minutos, a finalizar um cruzamento do brasileiro Taison, depois deste driblar o guarda-redes do Volyn e colocar a bola à entrada da pequena área.Com este triunfo forasteiro, o Shakhtar manteve a liderança, com 56 pontos, mais 13 do que o Dínamo Kiev, que é o segundo classificado.

Autor: Lusa