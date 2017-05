Continuar a ler

A UD Songo beneficiou ainda das derrotas das formações que a perseguiam na classificação, Ferroviário de Maputo e Liga Desportiva, frente ao Macuacua (1-0) e ao Lichinga (1-0), respetivamente, e é agora líder isolado com cinco pontos de vantagem.



A equipa da Costa do Sol, de Maputo, aproveitou para subir à segunda posição depois de ter ido vencer por 2-1 a casa do Chibuto.



A partida entre Chingale e Ferroviário da Beira foi adiada para data a designar.



Resultados da 13.ª jornada:



1º de Maio - Maxaquene, 1-0

Chibuto - Costa do Sol, 1-2

Ferroviário Maputo - AD Macuacua, 0-1

Ferroviário Nampula - Desportivo Nacala, 1-3

Ferroviário Nacala - ENH Vilankulo, 2-0

Liga Desportiva - Lichinga, 0-1

Textafrica - UD Songo, 0-2

Chingale - Ferroviário Beira, adiado para data a designar



Classificação:



1. UD Songo, 29 pontos

2. Costa do Sol, 24

3. Ferroviário de Maputo, 24

4. Liga Desportiva, 22

5. Ferroviário de Nacala, 19

6. Ferroviário de Nampula, 18

7. Ferroviário da Beira, 17

8. Clube de Chibuto, 17

9. UP Lichinga, 17

10. Desportivo Nacala, 16

11. 1º De Maio, 15

12. Maxaquene, 14

13. ENH de Vilankulo, 12

14. Textáfrica, 12

15. Chingale, 9

16. AD Macuácua, 9



Programa da 14.ª jornada:



domingo, 28 de maio, 15 horas (14 horas em Lisboa)

Textáfrica - F. da Beira

AD Macuacua - Chingale

Nacala - F. Maputo

UP Lichinga - F. Nampula

Maxaquene - Liga

ENH - 1.º de Maio

Costa do Sol - F. Nacala

A União Desportiva do Songo reforçou a liderança do campeonato moçambicano, após a 13.ª jornada, que se realizou no último fim de semana.A equipa da província de Tete, no centro de Moçambique, deslocou-se a Chimoio, na vizinha província de Manica, e bateu o Textáfrica por 2-0.

Autor: Lusa