A UEFA acusa o Bayern de duas alegadas ofensas, um 'banner' ilícito e o arremesso de objetos, situações que vão ser apreciadas pelo seu comité de ética no próximo dia 7 de dezembro.A claque do Bayern, denominada 'Clube número 12', publicou um comunicado no dia do jogo com o Anderlecht a denunciar que 85 por cento dos bilhetes disponibilizados pelo clube belga aos adeptos da equipa bávara custavam 100 euros."Mesmo atendendo aos preços elevados praticados habitualmente na Liga dos Campeões, o que aconteceu significa subir a outro patamar nesta fase da prova", lê-se no comunicado, no qual a claque agradeceu ao Bayern por ter pagado uma parte do valor, de modo a que os bilhetes tivessem custado 70 euros a cada um dos seus adeptos.Muitos deles evitaram a viagem a Bruxelas, enquanto 91 por cento dos membros da claque consideraram que os preços dos bilhetes eram "totalmente inaceitáveis".Entretanto, o porta-voz do Anderlecht, David Steegen, afirmou à Associated Press que aos adeptos do Bayern foi cobrado exatamente o mesmo preço que aos adeptos belgas que adquiriram bilhetes individuais, revelando que só aqueles que compraram um pacote de três bilhetes para a Liga dos Campeões é que tiveram um desconto.