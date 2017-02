Continuar a ler

O organismo dá conta de que o seu comité de controlo, ética e disciplina vai apreciar este caso na reunião de quarta-feira.





O organismo dá conta de que o seu comité de controlo, ética e disciplina vai apreciar este caso na reunião de quarta-feira.

A UEFA anunciou esta sexta-feira a abertura de um procedimento disciplinar ao Saint-Étienne, devido ao comportamento dos adeptos dos franceses, durante a derrota no terreno do Manchester Unite d, por 3-0, na quinta-feira, para a Liga Europa.De acordo com o comunicado da UEFA, em causa o comportamento impróprio dos adeptos, assim como arremesso de objetos na visita ao terreno do emblema treinado por José Mourinho.