Continuar a ler

Os campeões russos já tinham sido multados e suspensos de assistirem a um jogo fora após terem acendido um very light que quase atingiu o árbitro.O Spartak enfrenta ainda mais acusações depois dos seus adeptos terem protestado contra a primeira decisão com bombas de fumo e uma bandeira na qual se podia ler "UEFA é Máfia".O Spartak ocupa o segundo lugar do grupo E da UEFA Youth League, com os mesmos três pontos que o Liverpool, Maribor e Sevilha.