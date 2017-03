What a night for this man ? Future world No1? #Neymar #Barcelona #UCL Uma publicação partilhada por @uefachampionsleague a Mar 9, 2017 às 1:45 PST

No Barcelona-PSG (6-1) , Neymar foi a figura de maior destaque tendo marcado dois golos (88' e 90'+1). As críticas são unânimes quanto à exibição do avançado brasileiro e até a UEFA ficou rendida ao seu valor, ao ponto de deixar a pergunta: "Que noite a deste homem. Será o futuro n.º 1 do mundo?"O título de melhor do mundo tem sido disputado entre Cristiano Ronaldo e Messi. Em 2016 foi o internacional português a ficar com esse estatuto (troféus da France Football e da FIFA).

Autor: Sandra Lucas Simões