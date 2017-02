Continuar a ler

O Dínamo Kiev está afastado das competições europeias esta temporada, enquanto o Besiktas disputa com o Olympiacos, de Paulo Bento, os oitavos de final da Liga Europa. O uso de material pirotécnico resultou em danos no Estádio Olímpico de Kiev, onde foi disputado o jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões, na qual os dois clubes foram adversários do Benfica O estádio, que vai acolher a final de 2018 da mais importante competição europeia de clubes, recebeu 14 mil pessoas nesse dia.O Dínamo Kiev está afastado das competições europeias esta temporada, enquanto o Besiktas disputa com o Olympiacos, de Paulo Bento, os oitavos de final da Liga Europa.

A UEFA anunciou esta segunda-feira multas no valor de 60 mil euros para Dínamo Kiev e Besiktas, por mau comportamento dos adeptos de ambos os clubes no jogo da Liga dos Campeões realizado a 6 de dezembro de 2016.A equipa ucraniana, onde alinha o português Antunes, derrotou em casa a formação turca, que conta com Ricardo Quaresma, por 6-0, depois de vários confrontos entre adeptos dos dois emblemas e do rebentamento de vários petardos.

Autor: Lusa