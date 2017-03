Continuar a ler

Os três candidatos vigentes vão ser eleitos sem oposição a 05 de abril, no congresso da UEFA em Helsínquia, Finlândia, e serão integrados no Conselho da FIFA em maio, no Bahrain.Os presidentes das federações da Hungria, Sandor Csanyi, Montenegro, Dejan Saviceciv, e Chipre, Costakis Koutsokoumnis, têm lugar garantido no painel governativo da FIFA em mandato válido até 2021.A UEFA tem agora de encontrar uma nova data para completar a quota de quatro elementos no painel da FIFA, composto por 37 membros."Um congresso extraordinário vai ser organizado em data a decidir na devida altura", revelou a UEFA.Embora as regras eleitorais permitam ao Comité Executivo da UEFA organizar rápidos atos em circunstâncias excecionais, os estatutos da FIFA exigem uma campanha de quatro meses para dar tempo a examinar a ilegibilidade dos candidatos.A UEFA referiu que Thorsteinsson passou a ilegibilidade da FIFA, mas assumiu que o organismo que regula o futebol europeu pretende ver-se representada apenas por membros no ativo em altos cargos, política que o novo presidente, o esloveno Aleksander Ceferin, pretende aprovar no próximo mês em Helsínquia.