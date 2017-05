A mudança de Luís Figo do Barcelona para o Real Madrid continua a ser mal digerida pelos adeptos catalães, mesmo passados 17 anos. Prova disso é a celeuma causada por uma imagem que a UEFA usou como capa no seu perfil do Twitter.Tudo porque o organismo que tutela o futebol europeu vestiu o antigo craque português à Barcelona na sua imagem de capa naquela rede social, algo que não passou despercebido aos órgãos de comunicação da Catalunha. Estes 'denunciaram' a situação, e os comentários insultuosos para com a UEFA e o próprio Luís Figo começaram de imediato.

Autor: Luís Miroto Simões