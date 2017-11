Ulisses Morais completou a conquista da dobradinha na Malásia, ao erguer este sábado a Taça daquele país, após guiar o Johor à vitória, por 2-0, na final sobre o Kedah. Depois de se ter sagrado campeão da Malásia, o técnico português soma mais um sucesso ao serviço do clube malaio, tendo ganho graças aos golos de Mohd Aidil (3') e Gonzalo Cabrera (63').No último jogo da temporada, o Johor exibiu a sua superioridade e bateu uma equipa com quem havia empatado sem golos na derradeira jornada do campeonato, no dia 28 de outubro. Está concluída, assim, uma temporada de sucesso para o treinador português Ulisses Morais, na sua primeira experiência no estrangeiro.

Autor: Hugo Neves