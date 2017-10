Continuar a ler

Recorde-se que Ibrahimovic assinou um novo contrato com o Manchester United em agosto, depois do clube não ter acionado a cláusula de renovação que estava prevista no acordo anterior, devido à gravidade da lesão.



O treinador José Mourinho mostrou-se muito satisfeito com o facto, assinalando que Ibrahimovic poderia estar disponível a partir da fase a eliminar da Liga dos Campeões - a primeira mão dos oitavos-de-final tem lugar a partir de 13 de fevereiro de 2018.

A última notícia sobre a recuperação de Zlatan Ibrahimovic adianta que o avançado deverá regressar ao trabalho no Manchester United a tempo inteiro a partir de novembro, antes do que foi inicialmente previsto após a intervenção cirúrgica necessária para reconstituir os ligamentos do joelho direito do sueco, afetados a 20 de abril no jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa frente ao Anderlecht.A ESPN cita fontes próxima de Ibrahimovic para avançar que o futebolista de 36 anos passará a ser acompanhado pela equipa médica do Manchester United no centro de treinos de Carrington, onde já frenquentava o ginásio algumas vezes por semana depois de ter sido operado nos Estados Unidos, em maio.