Normalmente, quando uma equipa joga em casa o mais certo é por ali conseguir os seus melhores resultados. Os fatores que explicam esta tese vão desde o efeito dos adeptos até ao maior conhecimento do terreno de jogo, mas nem sempre essa fórmula resulta. Que o digam os jogadores do Sunderland, que estão a viver uma verdadeira crise neste aspeto. É que, desde o início do presente ano civil, em mais de 300 dias, num total de vinte encontros, apenas comandaram durante... três minutos!E essa vantagem, diga-se, demorou bastante a aparecer. Aconteceu apenas na terça-feira, no duelo com o Bolton. Nesse encontro, os Black Cats assumiram uma inédita liderança de 2-1 aos 57', mas aos 60' já tinham voltado ao normal, com o Bolton a empatar e, posteriormente, a dar mesmo a volta ao marcador.Ao todo, o Sunderland somou neste período negro em casa oito empates e perdeu doze encontros, num ano civil que começou na Premier League e que acabou nos relvados do Championship. E, naturalmente, este mau registo caseiro faz-se sentir na classificação, onde os Black Cats são apenas 22.ºs, na zona de despromoção...

Autor: Fábio Lima