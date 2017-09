Continuar a ler

A adaptação ao Championship tem decorrido sem solavancos. "Tem sido rápida, sobretudo por ser dirigido por um treinador que já conhecia [Nuno Espírito Santo]. O conceito de jogo que vem tentando implementar no Wolves é semelhante ao que tinha no FC Porto. As ideias são idênticas! Isso favorece a minha adaptação. Claro que o facto de haver vários portugueses no plantel também me ajuda", frisa Diogo Jota, contando: "Falamos muito em português no balneário, mas tentamos dividir as coisas, ou seja, expressar-nos também em inglês para não haver divisões. Isso também sucede nos jantares!"Rúben Neves é um dos interlocutores privilegiados de Diogo Jota, uma vez que coincidiram no FC Porto e na seleção. "Estou mais ligado a ele. Mas também me dou muito bem com o Boly, com o Hélder Costa, com o Ivan Cavaleiro, com o Roderick, com o Rúben Vinagre...", afirma o extremo, confirmando que o futebol inglês tem um ambiente superespecial: "Os adeptos apoiam-nos imenso, às vezes até depois de um empate. Um drible é logo brindado com aplausos, mesmo que seja feito a meio-campo. O futebol é vivido de forma intensa. Se já sou conhecido na rua? Ainda não... só por algumas pessoas [risos]."