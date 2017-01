Continuar a ler

Os adeptos do Hull e do Manchester United que esta quinta-feira foram ao KCOM Stadium, em Hull, estiveram unidos num minuto de aplauso a Ryan Mason, futebolista que está a recuperar de uma fratura craniana.Ao minuto 25 do jogo das meias-finais da Taça da Liga inglesa, todos se levantaram para um sentido aplauso ao jogador, que se lesionou com muita gravidade no jogo do campeonato entre o Hull e o Chelsea.

Autor: Lusa