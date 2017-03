Quando se fala de onze ideal os nomes que surgem de imediato são os de Cristiano Ronaldo e Messi, que nos últimos anos têm lutado pelo título do melhor jogador do Mundo. Ainda que poucos há quem deixe um ou outro de fora mas os dois é mais raro. Para Pierre Emerick Aubameyang essa questão, no entanto, nem se coloca. O jogador do Borussia de Dormund não excluiu os dois das suas preferências.Neuer; Zouma, Sokratis, Varane; Verratti, Pogba, Payet, Mkhitaryan; Hazard, Aubameyang e Reus.