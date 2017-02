Contratado no mercado de inverno, a troco de 30 milhões de euros, Gonçalo Guedes soma até ao momento apenas 21 minutos com a camisola do Paris SG , numa situação que, naturalmente, não agradará ao jovem de 20 anos, ex-Benfica. Unai Emery, técnico dos campeões franceses, entende a sua frustração, mas aproveita para deixar um recado ao extremo português."O Guedes tem de ser paciente. É um jovem jogador com muita vontade. Tem-se treinado bem e tem de estar pronto para ajuda ra equipa. Estou feliz com ele. Amanhã estará na convocatória e, se tiver a oportunidade de o colocar em campo, tenho a certeza de que continuará a evoluir", disse o técnico.Quem está fora da ficha de jogo para o duelo com o Toulouse, marcado para domingo, é o polaco Grzegorz Krychowiak. Um jogador que, diga-se, custou 33,6 milhões de euros aos parisienses, mais 3,6 milhões do que Guedes. "O Grzegorz pediu para jogar pela equipa de reservas. Falamos e ele tem treinado bem desde que recuperou da lesão. Contudo, há muita luta pela titularidade. Não foi convocado, por isso preferiu atuar pela equipa de reservas, já que quer estar pronto para os próximos encontros", explicou.

Autor: Fábio Lima