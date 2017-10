Neymar continua a ser o centro das atenções em Paris, sendo que, na passada semana, a imprensa internacional revelou que o brasileiro estava farto das longas palestras de Unai Emery . Ora, esta segunda-feira, o técnico dos parisienses não teve como fugir à questão, mas negou os rumores."O Neymar tem a metodologia de trabalho em consideração. Está atento a todas as sessões de vídeos e até está na primeira fila. Todos os jogadores sabem que essas sessões são importantes. Por saberem isso, estou certo de que seriam eles a pedir, se eu não as organizasse", frisou o técnico na conferência de antevisão ao jogo entre o PSG e o Anderlecht desta terça-feira, referente à 4.ª jornada do Grupo B da Liga dos Campeões."Ele [Neymar] vai triunfar aqui. Ele quer estar conosco. Se escolheu o PSG, é porque tem o desejo e a motivação para fazer grandes coisas neste clube e acredita que está no melhor sítio para triunfar no presente e no futuro", assegurou.