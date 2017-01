O empate (1-1) com o Monaco, concedido já no período de descontos, foi como um balde de água fria para os jogadores, adeptos e equipa técnica do PSG. Ainda assim, Unai Emery assumiu com fair play que o resultado acaba por ajustar-se ao que se passou no Parque dos Príncipes."Defrontámos um bom adversário. Demonstrou-o ao longo de toda a temporada e hoje também. O resultado é justo. É complicado marcar em todos os jogos e quando o fazemos temos de ganhar, sem sofrer um golo destes no último minuto. Mas se analisarmos o jogo a frio, é justo. Não foi fácil suportar a pressão dos adversários", admitiu o treinador espanhol dos parisienses.Além disso, apesar de tudo, nada tira a confiança a Unai Emery. "Não foi o melhor resultado, mas também não é o pior. O golo obriga-nos a evoluir e vamos continuar. Estamos a três pontos do Nice e do Monaco mas tenho confiança na equipa. Vamos continuar a trabalhar para atingir o nosso objetivo, que é conquistar o campeonato. Falhámos uma boa oportunidade mas haverá outras", concluiu.