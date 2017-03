Qualification pour les 1/4 de CDF!

Qualificaçao para los 1/4 do Copa Da França #ICICESTPARIS #AllezParis pic.twitter.com/pXRAzGkLql — Gonçalo Guedes (@GoncaloGuedes15) March 1, 2017

Titular pela primeira vez com a camisola do Paris SG, Gonçalo Guedes viu o seu treinador Unai Emery comentar a sua exibição no triunfo na Taça de França frente ao Niort."Trabalhou no lado direito do ataque. No segundo tempo não foi tão constante no trabalho ofensivo, mas trabalhou muito", analisou Unai Emery."Foi uma boa vitória, num relvado complicado. A Taça de França é um dos nossos objetivos e estamos felizes por ficarmos mais próximos da final", observou Emery.

Autor: Diogo Jesus